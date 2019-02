Volley, Lube rullo compressore in Champions

La Cucine Lube Civitanova rispetta il pronostico all’Eurosuole Forum, infilando il quarto 3-0 consecutivo nel girone di Champions League, stavolta ai cechi del Karlovarsko. Ma soprattutto conquista matematicamente il primo posto nel girone con due turni di anticipo, garantendosi così la qualificazione ai Quarti di finale della massima competizione europea: a 2 vittorie e 6 punti sopra le due inseguitrici Modena e Zaksa (i polacchi hanno battuto oggi pomeriggio 3-1 i gialloblu) la Lube diventa irraggiungibile grazie al quoziente set (attualmente ha 12 set vinti e 0 persi) anche in caso di doppia sconfitta per 0-3 nelle prossime due gare.

Nel match odierno la Cucine Lube Civitanova ha fatto valere tutto il suo maggiore spessore tecnico, gestendo senza problemi la gara senza lasciare spazio ai cechi che comunque sono scesi in campo dando il massimo in ogni occasione. Top scorer del match Leal con 16 punti e il 55% in attacco, molto bene anche Simon con 3 muri e 78%, ma l’MVP è Balaso grazie ad una prova maiuscola in difesa e ricezione.

La partita



Coach De Giorgi, senza Stankovic a riposo precauzionale per un leggero fastidio muscolare all’adduttore e Juantorena ancora fermo, schiera Bruno-Sokolov, Simon-Diamantini, Leal-Kovar, Balaso libero. Il tecnico ceco Novak sceglie Van Haarlem-Rejlek, O’Dea-Patocka, Vasina-Wiese, Vasina-Wiese, Pfeffer libero.

Primo break importante di marca Lube sul servizio di Bruno (10-6), Van Harleem trova un muro su Kovar per il -2 (11-9) ma Simon risponde subito fermando Rejlek (13-9). La Lube sembra avere il controllo del parziale e lo dimostra con Kovar e il muro di Leal che portano i cucinieri al +6 (19-13): un ace del cubano naturalizzato brasiliano regala il 23-16 e i cucinieri chiudono senza problemi 25-16. Sokolov 5 punti con l’83% in attacco.

La Lube parte bene anche nel secondo set (7-4) con Leal ma sul turno al servizio di Vasina i biancorossi vanno in difficoltà e subiscono un parziale di 0-5 concedendo così il primo vantaggio della gara ai cechi (7-9). Un muro di Simon e l’attacco out di Rejlek rimettono subito le cose a posto (11-10), Sokolov prende in mano ancora l’attacco biancorosso e la Lube vola a +4 (15-11). Break che si allarga sulla netta invasione di O’Dea (21-16), Simon si scatena al centro e il parziale termina 25-18. Bene Kovar con 5 punti e il 71% in attacco, top scorer del set.

Nova cambia la diagonale inserendo Dzavornok in regia e Penrose (già in campo nella seconda parte del secondo set) ma Leal fa subito sentire la sua voce con due ace in avvio di terzo set che valgono il 7-2 Lube, Kovar non trova la riga in due occasioni e i cechi risalgono a -3 (10-7). In un lampo la Lube con Leal, Sokolov e lo stesso Kovar piazza un maxi break che rilancia i cucinieri sul 15-7. De Giorgi dà spazio a D’Hulst-Cantagalli e trova ottime risposte, i cucinieri chiudono in scioltezza 25-14.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 12, Kovar 9, D’Hulst, Marchisio (l) n.e., Massari1, Stankovic n.e., Diamantini 5, Leal 16, Sander n.e., Cantagalli 1, Cester n.e., Simon 11, Bruno 4, Balaso (l). All. De Giorgi.

CEZ KARLOVARSKO: Beer n.e., Pfeffer (l), Dzavoronok, Vasina 3, O’Dea 5, Hudecek, Penrose 4, Van Haarlem 2, Wiese 3, Patocka 6, Rejlek 6, Zmrhal 3. All.

ARBITRI: Jurkovic Cro); Marques Ferreira (Por).

PARZIALI: 25-16 (21′); 25-18 (27′); 25-14 (22′).

NOTE: 3279 spettatori, incasso: 25.859,00 Euro. Lube: 9 battute 7 aces, 6 muri vincenti, 58% in ricezione (30% perfette), 61% in attacco. Karlovarsko: 7 b.s., 2 aces, 5 m.v., 33% in attacco (16% perfette); 36% in attacco. Votato miglior giocatore: Balaso.