21 enne padre perde la vita in sella al suo scooter

Grandissima tragedia nella frazione di Cuccurano, nel comune di Fano, dove un giovane papà ha perso la vita morendo a bordo del suo scooter.

Il giovane stava tornando all’alba nella sua abitazione a Bellocchio il giorno dopo ferragosto dopo aver lavorato per tutta la sera pprima in un ristorante come cameriere.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica lo scooter ha strisciato contro il guard-rail per una decina di metri e poi il ragazzo è stato sbalzato via ed è finito in un fosso a lato della strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 al 21enne che lascia una compagna e una figlia di due anni.



