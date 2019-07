Episodio curioso a Falconara dove un uomo si è ferito mentre commetteva un furto in un esercizio commerciale.

E’ un 22enne marocchino, già arrestato nel 2018 per una tentata rapina in tabaccheria e poi per l’evasione dagli arresti domiciliari, bloccato dai militari della Tenenza di Falconara per l’accusa di furto aggravato

Frantuma la vetrina di un negozio di assistenza computer a Falconara per svaligiarlo ma si ferisce gravemente al polpaccio destro con un vetro e viene arrestato dai carabinieri.



Dunque oltre al danno di essersi ferito anche l’arresto da parte degli agenti delle forze dell’ordine. Per il 22 enne comincia dunque l’iter giudiziario.