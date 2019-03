28 enne ubriaco accoltella buttafuori a Civitanova

Episodio di violenza nei pressi di un locale notturno nel maceratese.

Accoltellato la scorsa notte, nei pressi della discoteca Donoma di Civitanova Marche, uno degli addetti alla sicurezza: si tratta di un 28enne di Tolentino: per una profonda ferita all’addome, è stato operato all’ospedale di Civitanova. Non è in pericolo di vita.

L’autore di questo gesto violento è stato un avventore, anche lui 28enne, di Atri, ma residente a Pescara, che si trovava nel locale per una festa di addio al celibato. Era completamente ubriaco ed era stato portato fuori dal locale dalla vittima che ha poi aggredito fuori dall’esercizio.