La Polizia di Stato nella mattinata di ieri 14 novembre, nel quadro delle attività di monitoraggio e controllo dei flussi migratori effettuata giornalmente dall’Ufficio Immigrazione in applicazione della legge Bossi-Fini ha emesso un Decreto di Espulsione dal territorio nazione nei confronti di un cittadino albanese.

A.M. 38enne, pluripregiudicato, sempre irregolare sul territorio italiano aveva collezionato una serie di reati come maltrattamenti in famiglia, stupefacenti, estorsione e ricettazione pertanto una volta scontata la pena, come previsto dalla legge, veniva emesso a suo carico un decreto di espulsione dal territorio nazionale pagando finalmente il conto salato che aveva contratto con la giustizia italiana.