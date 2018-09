50 anni Parco Zoo Falconara, evento di festeggiamento ieri

Un simpatico quiz sul Parco Zoo Falconara e i suoi animali e una merenda a base di biscotti sfornati dalla Giampaoli di Ancona.

Così, sabato 1°settembre, nel pomeriggio, lo staff del giardino zoologico marchigiano ha voluto festeggiare il traguardo del 50°compleanno con i suoi abbonati.

A rispondere esattamente a tutte le domande del divertente test una famiglia composta da padre, madre e figlio, abbonata da quattro anni, che ha dimostrato di conoscere ogni angolo del Parco Zoo Falconara e tutti i segreti degli esemplari che lo animano, vincendo un abbonamento gratuito valido per la stagione 2019.

Un pomeriggio all’insegna della natura, del divertimento e della locale tradizione pasticcera, al quale i tanti abbonati non hanno voluto mancare nonostante il maltempo, offerto dal Parco Zoo Falconara ai suoi frequentatori più assidui ed affezionati, in collaborazione con l’industria dolciaria Giampaoli.

Baby Planner Italia ha contribuito ad intrattenere i più piccoli, con attività dedicate e truccabimbi.