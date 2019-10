Questa mattina, verso le ore 9 00 gli agenti della “Volante” sono intervenuti presso la sede dell’ INPS di Macerata sita in Via Dante Alighieri, dove era stata segnalata la presenza di un individuo che stava dando in escandescenze e che aveva tentato di sottrarre la pistola ad una guardia giurata in servizio di vigilanza in quella sede

All’arrivo degli agenti, la guardia particolare giurata aveva ingaggiato una colluttazione con il predetto individuo che veniva definitivamente bloccato nel corridoio antistante gli sportelli aperti al pubblico, grazie all’intervento degli agenti della “Volante” giunta immediatamente sul posto. Dai primi accertamenti effettuati, è emerso che poco prima l’uomo, un 53enne residente in città, era entrato all’interno di un ufficio dove aveva iniziato a litigare con l’impiegato addetto il quale, visto il suo comportamento, aveva chiamato la guardia giurata al fine di farlo uscire dalla stanza.

Alla vista della guardia giurata, il soggetto aveva iniziato a dare in escandescenze tentando di colpirla. Nel tentativo di fare uscire l’uomo dalla stanza la guardia ingaggiava una colluttazione nel corso della quale l’energumeno tentava , senza riuscirci, di impossessarsi dell’ arma della guardia che veniva più volte minacciata di morte come pure anche tutti i presenti L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, non è nuovo a tale tipo di episodi. Nel mese di agosto scorso aveva tenuto un analogo comportamento alla’ interno degli stessi uffici e nella circostanza, avvicinato dalla stessa guardia giurata che aveva tentato di calmarlo, al momento di uscire dallo stabile l’aveva colpita con una bottiglia ad una mano procurandogli lesioni. L’uomo è stato tratto in arresto e ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Macerata in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto