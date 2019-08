56 ciclista muore travolto da un’auto a Morrovalle

Un 56 enne è tragicamente morto a Morrovalle in sella alla sua bicicletta travolto da un’auto in un sinistro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 in via Brodolini. Un’auto Fiat Panda condotta da un 26enne di Morrovalle ha tamponato la bicicletta, procurando gravissime ferite al 56enne subito trasferito dal 118 in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona dov’era giunto in condizioni disperate. L’uomo è morto verso le 10.30.

Nell’incidente non sono state coinvolte altre persone. Sono all’opera le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso e stanno ricostruendo l’esatta dinamica del tragico evento che ha portato alla morta dell’uomo.