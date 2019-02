62 enne intossicato dal monossido di carbonio ad Osimo

Invece di passare una serata davanti al camino in tutta tranquillità, un 62enne residente a Ostra è stato dapprima soccorso dal 118 presso la propria abitazione in preda a convulsioni, poi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia e da qui trasferito al Centro Iperbarico “ Iperbarica Adriatica” di Fano per una terapia urgente di ossigenoterapia, a seguito di una grave forma di intossicazione da monossido di carbonio, proprio dovuta alla cattiva combustione del camino.

Dopo le necessarie cure prestate, e soprattutto grazie al trattamento in camera iperbarica, le condizioni cliniche del sessantenne sono migliorate. Per fortuna dunque c’e Stato solo un grande spavento.