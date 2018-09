80 kg di marijuana a Porto Recanati: famiglia in arresto

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un’operazione congiunta, gli agenti della Squadra Mobile di Macerata e di Ancona, hanno tratto in arresto tre persone, padre madre rispettivamente di 69 e 66 anni e il loro figlio di 44 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il blitz è stato operato nel pomeriggio di ieri nell’abitazione della famiglia sita poco distante dall’Hotel House dove i tre avevano una coltivazione di marijuana di grandi proporzioni le cui piante sono state trovate in ogni angolo della casa. All’interno dell’appartamento sono state rinvenute e sequestrate venti piante dell’altezza di 2 metri e mezzo ciascuna. Altre 42 piante dell’altezza di un metro e mezzo sono state invece rinvenute piantate su un appezzamento di terreno pertinente all’abitazione della famiglia. All’interno della stessa casa, coltivate all’interno di una serra posta in terrazzo, sono state rinvenute altre 52 piante alte circa un metro le quali, una volta raggiunta la giusta dimensione, sarebbero state piantate nell’appezzamento di terreno per il successivo sviluppo. All’interno dell’abitazione, in un’intercapedine, gli investigatori hanno rinvenuto quasi due chili di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio.

Al termine dell’operazione sono stati sequestrati oltre 80 chili di marijuana. Per quanto sopra, i tre componenti della famiglia, tutti commercianti ambulanti, sono stati tratti in arresto e ristretti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La droga sequestrata, una volta venduta, avrebbe fruttato agli arrestati la somma di alcune decine di migliaia di euro.