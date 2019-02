A Monsano 14enne ubriaca soccorsa dal 118 fuori da disco

A Monsano una 14enne di Jesi è stata soccorsa dal 118 fuori da una discoteca, in quanto era così ubriaca da non reggersi in piedi.

L’intervento dei militi della Croce Verde è avvenuto intorno all’una di notte.

A chiamare i soccorsi sono stati gli addetti alla sicurezza del locale preoccupati per le condizioni della ragazzina che si trovava,da sola, all’esterno del locale appoggiata ai muretti della recinzione e non riusciva a reggersi in piedi.



Sul posto oltre ai sanitari, sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Jesi che stavano pattugliando la zona in servizio di controllo del territorio.

La minore è stata trasportata al pronto soccorso del Carlo Urbani in codice giallo.

La giovane, per fortuna non era in coma etilico ma accusava senso di nausea e vertigini.