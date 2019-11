A Pianello d’Ostra il ritorno dell’Adriatico Cross Tour

Adriatico Cross Tour nel ricordo di Giancarlo Ceccacci

Grandi novità e altrettanto lavoro sulle spalle del Gruppo Sportivo Pianello verso la realizzazione del Memorial Gancarlo Ceccacci ormai prossimo ai blocchi di partenza sui prati di Pianello d’Ostra domenica 17 novembre.

Il successo delle edizioni precedenti, dovuto ad una elevata qualità organizzativa, al blasone della manifestazione e di tutta la comunità di Pianello d’Ostra nel promuovere il ciclocross, ha portato il comitato regionale FCI Marche a far coincidere l’evento con l’Adriatico Cross Tour richiamando i migliori specialisti del cross di Marche e Abruzzo ed anche delle regioni limitrofe.

Il percorso di gara è allestito intorno agli impianti sportivi di Pianello con partenza e arrivo in via Fausto Coppi coinvolgendo gran parte della frazione che si sviluppa lungo il corso del fiume Misa con lo scopo ben preciso di dare visibilità a questa disciplina altamente spettacolare.

Il programma prevede la prima partenza alle ore 10:00 per le categorie juniores maschili, open femminili, Master di fascia 2 (over 45), fascia 3 (over 54) e donne, alle 10:45 gli amatori di fascia 1 (under 45), under 23 ed élite uomini e per finire alle ore 12:00 con allievi e esordienti ai quali si accoderanno alle 12:10 i G6 uomini e donne. In tarda mattinata spazio anche ai bambini non tesserati con l’evento promozionale di Gioco Ciclismo a partire dalle 12:30.

Le premesse logistiche-organizzative e lo scenario sono tra i più interessanti per un Memorial Giancarlo Ceccacci che si avvale della partnership con gli sponsor Studio Tecnico Ceccacci Lorenzo, Cingolani Bike Shop, Valmisa Pakaging, Cantina Boccafosca, Tecnoclima di Pianelli Emanuele, Elettrosat impianti elettrici e satellitari, unitamente all’amministrazione comunale di Ostra che ha concesso il patrocinio.

I LEADER DELL’ADRIATICO CROSS TOUR DOPO TRE PROVE

G6 uomini: Filippo Cerasi (Amici della Bici Junior)

G6 donne: Alice Pascucci (Bici Adventure Team)

Esordienti secondo anno uomini: Matteo Tullio (Pedale Teate)

Esordienti secondo anno donne: Giulia Rinaldoni (Bici Adventure Team)

Allievi uomini: Samuel Chiandussi (GS Doni 2004)

Allieve donne: Eleonora Ciabocco (Team Di Federico)

Juniores uomini: Enrico Natali (Bikers Rock n Road)

Open donne: Giorgia Simoni (Bici Adventure Team)

Open uomini: Edoardo Crocesi (Cycling Cafè Racing Team)

Elite sport: Lorenzo Cionna (Team Cingolani)

Master 1: Diego Marincioni (Passatempo Cycling Team)

Master 2: Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese)

Master 3: Jarno Calcagni (Bici Adventure Team)

Master 4: Andrea Perotti (Autocarrozzeria Rally)

Master 5: Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team)

Master 6: Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata)

Master 7 over: Adamo Re (Bike Racing Team)

Master donna: Gisella Giacomozzi (Melania Omm)

ADRIATICO CROSS TOUR – CLASSIFICA SOCIETA’ PER PARTECIPAZIONE

1° Bici Adventure Team 28 punti

2° Team Cingolani 22

3° Pedale Teate 17

4° Race Mountain Folcarelli 17

5° Jam’s Team Bike Buja 16

ADRIATICO CROSS TOUR – CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANILI A PARTECIPAZIONE

1° Bici Adventure Team 22 punti

2° Pedale Teate 17

3° Bici Festival 15

4° Race Mountain Folcarelli 17

5° Team Bramati 14