A14, auto in fiamme al casello di Loreto

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 23 circa nell’area antistante il casello A14 di Loreto – Porto Recanati per l’incendio di un’auto.

Il conducente della vettura, una BMW alimentata a gasolio, ha visto del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha accostato appena uscito dal casello autostradale.

La squadra degli agenti dei Vigili del Fuoco del comune di Osimo è giunta rapidamente sul posto ed ha spento l’incendio e messo in sicurezza la macchina coinvolta e l’area dell’intervento.

Non si segnalano persone coinvolte in quanto è accaduto. Sono ora in corso le valutazioni sul mezzo per capire cosa realmente sia successo a provocare le fiamme.