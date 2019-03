A14, incendio autoarticolato a Montemarciano

Poco dopo la mezzanotte alle 00,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione sud nei pressi dell’uscita di Montemarciano per incendio a seguito di incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, un autoarticolato con semirimorchio frigorifero ha urtato il guardrail, si è rovesciato e successivamente si è incendiato. L’autista leggermente ferito riusciva a uscire dall’automezzo da solo, veniva accompagnato al pronto soccorso di Senigallia da un passante. I vigili del fuoco intervenuti con sette automezzi e quindici uomini hanno spento le fiamme, messo il sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo, l’intervento è ancora in atto e l’uscita di Montemarciano dir. sud è chiusa.