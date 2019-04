Accoglienza, domani grande manifestazione ad Ancona

Una grande mobilitazione regionale sul tema dell’accoglienza, contro ogni deriva disumana, razzista e xenofoba. L’ha promossa l’Università per la pace delle Marche, lanciando l’appello per il Corteo “Le Marche plurali e accoglienti”, in programma il prossimo Sabato 6 Aprile ad Ancona con ritrovo al Passetto alle ore 16,30.

Hanno aderito una novantina di soggetti – associazioni, sindacati, enti ed organizzazioni – provenienti da tutta la regione.

Forti dei principi cardine della nostra Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i partecipanti manifesteranno la propria contrarietà al Decreto immigrazione e sicurezza ed all’esclusione sociale, a favore della protezione umanitaria, dei porti aperti e dell’accoglienza come base della civiltà