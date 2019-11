Adolescenza, difficoltà e rischi dei ragazzi marchigiani

Importante statistica svolto da un’ufficio di indagine riguardanti l’adolescenza vissuta dai ragazzi marchigiani

Il rischio più temuto da oltre un marchigiano su tre (36%) è rappresentato dagli episodi di bullismo. Il 26% indica l’uso di sostanze stupefacenti, ma a destare sempre più preoccupazione anche l’utilizzo eccessivo, che può arrivare fino alla dipendenza, della tecnologia (22%).

Per arginare questi rischi hanno un ruolo importante le esperienze di gruppo (78%), come quelle dello sport, dove si trasmettono valori positivi e l’importanza di relazioni rispettose. Inoltre, un marchigiano su tre (34%) ritiene indispensabile la figura dello psicologo, che possa ascoltare i ragazzi, intervenire e prevenire situazioni di disagio e difficoltà.

Per quasi uno su quattro (22%), infine, anche i social network sono un veicolo dalle potenzialità educative: favoriscono le interazioni e la condivisione tra coetanei (40%), aprono canali di ascolto per gestire disagi e problematiche giovanili (34%) e fanno passare messaggi di sensibilizzazione (21%).

“L’adolescenza è una fase molto importante per la crescita della persona. Dal nostro Osservatorio sul welfare è emersa una crescente sensibilità verso il tema della prevenzione e della salute per questa età.” – commenta Michele Quaglia, Direttore Commerciale e Brand di Gruppo – “In questo, le famiglie ricoprono un ruolo centrale, che è importante sostenere. Noi di Reale Mutua siamo da sempre al loro fianco con soluzioni su misura che permettono loro prendersi cura della salute dei figli in strutture d’eccellenza con specialisti qualificati e a costi contenuti”.