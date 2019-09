Agricoltore 80 enne morto schiacciato dal suo trattore

Tragedia nelle campagne marchigiane dove un contadino è deceduto mentre era al lavoro.

Un agricoltore di 80 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Monteprandone. L’uomo stava manovrando un trattore in un terreno quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. L’anziano è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri. Dell’accaduto è stata informata la Procura di Ascoli Piceno.

Sono al lavoro gli agenti delle Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto e capire cosa sia andato storto in questo tragico evento.