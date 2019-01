Albero cade su auto ad Osimo, ragazzi illesi

Solo per un soffio e per tanta fortuna l’ondata di maltempo che sta colpendo le Marche in questi primi giorni del 2019 non si è trasformata in tragedia.

Nella serata di oggi alle 22 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo (AN) SP 5 km 12 in via Flaminia per un albero caduto sulla sede stradale.

L’albero cadendo ha colpito una vettura in transito, rimanevano miracolosamente illesi tre ragazzi a bordo della stessa. I vigili del fuoco hanno operato per tagliare a pezzi l’albero per riaprire la viabilità. Dopo leggere ricadute sulla viabilità ordinaria la situazione è tornata oresto