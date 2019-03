Alle 5 da Me, Dighero e Gaia De Laurentiis a Senigallia

Venerdì 15 marzo, alle ore 21, torna la stagione di prosa del Teatro La Fenice di Senigallia, con una coppia di attori affiatatissimi, come Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, protagonista della nuova commedia diretta da Stefano Artissunch: ALLE 5 DA ME, del commediografo francese Pierre Chesnot.

Dopo aver visto ed apprezzato a Roma, la scorsa stagione, “L’Inquilina del Piano di Sopra” (altro esilarante testo di Chesnot), con Gaia De Laurentiis ed Ugo Dighero, lo stesso Chesnot, riprendendo in mano il testo di dello spettacolo, ha pensato a Gaia ed Ugo come interpreti ed ha voluto “omaggiarli” scrivendo una scena appositamente per loro.

ALLE 5 DA ME è una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Gaia De Laurentiis interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, Ugo Dighero, invece, dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. La regia di Stefano Artissunch assicura una variegata galleria di personaggi acutamente studiata per generare una comicità intelligente, mai grottesca né banale.



Da vedere perché: è una macchina del divertimento, che conquista il pubblico con un finale a sorpresa davvero inaspettato!

Venerdì 15 MARZO 2019

Synergie Teatrali

GAIA DE LAURENTIIS, UGO DIGHERO

ALLE 5 DA ME

di Pierre Chesnot

muisiche Banda Osiris

regia Stefano Artissunch

INFO E PRENOTAZIONI

> TEATRO LA FENICE

071 7930842 335 1776042 (lun – ven ore 9-13) info@fenicesenigallia.it – Facebook/teatrolafenicesenigallia

> AMAT 071 2072439 – www.amatmarche.net

> On line www.vivaticket.it

> Call Center dello Spettacolo delle Marche 071 2133600

Biglietti

I settore Intero € 35 / Ridotto € 30 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20

II settore Intero € 30 / Ridotto € 25 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20

III settore Intero € 25 / Ridotto unico € 20

La riduzione è valida per Soci COOP, under 25, over 65, Gruppi e Convenzioni