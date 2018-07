Ancona, ripristinato il servizio navetta Freccialink

E’ stato ripristinato il servizio navetta “Freccialink” che parte dalla stazione ferroviaria di Ancona alle ore 07:10 e consente di raggiungere in tempo utile la coincidenza con il Frecciabianca 8853 diretto a Roma. Lo comunica l’assessore ai Trasporti Angelo Sciapichetti che ha raccolto le istanze degli utenti preoccupati per la sospensione di un mese del collegamento.

“In tempi tecnici brevissimi – ha detto Sciapichetti – sono state trovate le soluzioni più idonee per mantenere il collegamento ferroviario, in stretta collaborazione con la Direzione Regionale di Trenitalia”.

Sulla linea per Roma, che non è di diretta competenza della Regione, permangono ancora molte criticità: “Sono problematiche che cerchiamo di risolvere ma poiché esulano dal trasporto regionale non ricadono nella nostra forza contrattuale e fanno capo a servizi di altre regioni o del sistema nazionale. Oggi comunque il ripristino della navetta costituisce una prima ma significativa risposta verso un auspicato miglioramento della linea”.



Da lunedì 30 luglio il servizio verrà effettuato da Ancona a Falconara Marittima con lo stesso orario (ore 7:10 An – 7:20 Falc.M.) e stessa periodicità (Lunedì -Sabato) del treno 12028.

Il servizio sarà visibile sul sito di Trenitalia dal 2 agosto 2018 nel frattempo gli avvisi sono stati esposti nelle stazioni di Ancona e Falconara Marittima.