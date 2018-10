Ancona Senior City, protagonista la salute

45 espositori e un team di medici e di specialisti in piazza Pertini per la seconda edizione di Ancona Senior City.

L’evento dedicato alla salute, alla prevenzione, al benessere per la terza età e per tutta la famiglia si terrà sabato 3 e domenica 4 novembre dalle 10 alle 20 all’interno della tensostruttura allestita nella piazza. La manifestazione è organizzata da Confartigianato, con il patrocinio della Provincia e del Comune, Ospedali Riuniti di Ancona, Università Politecnica delle Marche, Inrca, Asur – Area Vasta 2, con la collaborazione di Sanicomunica, e sarà inaugurata sabato 3 novembre alle ore 10,30.

Sono intervenuti alla presentazione dell’iniziativa, presso il Centro Direzionale della Confartigianato di Ancona : Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario generale della Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Sergio Lucesoli e Rosella Carpera, presidente e responsabile Anap Confartigianato, l’assessore comunale alle politiche sociali e sanità Emma Capogrossi, Giuliano Tagliavento Asur – Area Vasta 2, Gianni Genga direttore generale Inrca.



Ad Ancona Senior City saranno presenti 45 aziende con prodotti e servizi connessi a salute, prevenzione, domotica e sicurezza. Un team di specialisti sarà a disposizione per offrire informazioni e per effettuare screening medici gratuiti (glicemia, elettrocardiogramma, pressione), visite oculistiche, odontoiatriche e controllo uditivo. Uno spazio importante sarà riservato agli incontri di approfondimento su diverse tematiche, in particolare sabato 3 novembre alle ore 11 si terrà un convegno sul morbo di Alzheimer. Non mancheranno inoltre momenti aggregativi, attività motorie e psico-fisiche tra cui la ginnastica posturale, la pet therapy e lo yoga della risata.

Il programma completo di Ancona Senior City è online sul sito www.confartigianatoimprese.net e sulla pagina Facebook AnconaseniorCity.