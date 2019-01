Anziana muore sola in casa a Castelcolonna di Trecastelli

Ultimo dell’anno con un triste avvenimento per la comunità di Castelcolonna, nell’anconetano, dove un’anziana è morta da sola nella propria abitazione.

Nel pomeriggio della giornata odierna alle ore 15,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelcolonna nel Comune di Trecastelli (AN) in via San Rocco per soccorso a persona.

Allarmati dai Carabinieri per una persona anziana che non rispondeva da diversi giorni, i vigili del fuoco entrati da una finestra, hanno rinvenuto il corpo senza vita all’interno dell’appartamento. I carabinieri stanno conducendo le indagini, ma probabilmente il decesso è da imputare a cause naturali e non per avvenimento delittuosi.