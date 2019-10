Appartamento in fiamme a Jesi, nessuna persona coinvolta

Nella notte alle ore 1,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi (AN) in Piazza Molinelli per incendio.

Per cause in fase di accertamento, sono andate a fuoco le camere da letto di un appartamento posto su una palazzina a due livelli. I vigili del fuoco hanno allontanato madre e figlio che occupavano l’appartamento, hanno spento le fiamme limitandole alle due camere, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. L’appartamento non ha subito danni strutturali, per il momento è stato dichiarato non fruibile. Non si segnalano persone coinvolte. Sono in fase di studio le cause che hanno innescato le fiamme.