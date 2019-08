Appartamento in fiamme a Montemarciano, nessun ferito

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa a Montemarciano per un incendio appartamento al piano terra.

Sul posto è rapidamente giunta la squadra di Senigallia e in supporto dalla Sede Centrale di Ancona altro personale con autoscala e autobotte per spegner le fiamme.

L’incendio è stato spento in poco tempo senza problemi strutturali per l’appartamento ma con danni provocati dal fumo.

Non si segnalano persone coinvolte nè ferite dall’incendio.

Sono al lavoro anche le forze dell’ordine per capire quali siano le cause esatte che hanno innescato l’incendio che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze fisiche ma solo danni materiali all’abitazione.