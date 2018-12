Arrestato a Civitanova giovanissimo pregiudicato

Gli uomini del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche diretto dal Commissario Capo Lorenzo SABATUCCI nel corso di servizi di controllo del territorio predisposti in ambito cittadino, hanno tratto in arresto un soggetto di 21 anni residente in città, gravato, nonostante la sua giovane età, da numerosissimi precedenti penali per furto, ricettazione, estorsione, porto abusivo di armi, rissa ed altro.

Il ragazzo, di indole particolarmente violenta, era costantemente tenuto sotto controllo da parte degli uomini del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, anche perche’ sottoposto alla detenzione domiciliare seppur con permesso di assentarsi per motivi di lavoro cosi’ come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli di Polizia invece, il giovane era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in orario in cui gli era consentito, ma in compagnia di altri soggetti anch’essi pregiudicati, contravvenendo in tal modo per l’ennesima volta alle prescrizioni che gli erano state imposte, tra le quali appunto quella di non frequentare soggetti gravati da pregiudizi penali. Per questo motivo, l’A.G. aveva emesso una Ordinanza di revoca della detenzione domiciliare, disponendo l’accompagnamento in carcere del giovane, provvedimento a cui gli uomini del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche hanno dato esecuzione.