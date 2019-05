Asciugatrice in fiamme a Collemarino, nessun ferito

I vigili del fuoco alle 13 circa sono intervenuti a Collemarino di Ancona in Piazza Galilei per incendio.

Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco una asciugatrice all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina di tre piani.

I vigili del fuoco intervenuti con autobotte e autoscala, hanno confinato le fiamme al solo bagno, hanno portato in salvo un cane e un criceto, una persona con problemi motori alloggiata al terzo piano è stata evacuata. Terminate le operazioni di minuto spegnimento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito, rendendolo parzialmente inagibile, la persona precedentemente evacuata, veniva riaccompagnata nel propio alloggio. Non si segnalano persone coinvolte.