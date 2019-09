Ascoli, Ardemagni: Dobbiamo stare con i piedi per terra

Fra i calciatori bianconeri è stati il capitano Ardemagni a commentare la vittoria contro lo Spezia.

“Il mio gol è merito anche di Da Cruz” – ha dichiarato Ardemagni – Mi ha visto in mezzo e mi ha dato un’ottima palla, dedico il gol a mio nonno. E’ stato bravo il Mister a trasferirci l’idea di gruppo, non pensiamo al singolo come lo scorso anno e i risultati si vedono. Quando mi sono procurato il rigore ho pensato di far calciare Ninkovic, che a Castellammare nella stessa situazione era stato altruista e aveva fatto calciare me. Ora bisogna stare coi piedi per terra, sappiamo che siamo forti, ma dovremo dimostrarlo ad ogni partita”.