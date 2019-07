Ascoli-Atletico Ascoli 10-1, Ardemagni e Said in evidenza

Dopo sei giorni di ritiro sulle gambe l’Ascoli di Paolo Zanetti segna dieci reti all’Atletico Ascoli in amichevole.

Buona prova per il Picchio con un Ardemagni e un Said già scintillanti ed in forma partita. Bene anche Di Francesco per 10 reti in una sgambata utile per trovare il ritmo partita.

ASCOLI pt: Lanni; Andreoni, Brosco, Quaranta, D’Elia; Cavion, Petrucci, Piccinocchi; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. All. Zanetti.



ASCOLI st: Fulignati (30’ st Novi); Laverone, Diop, Valentini, Perri (14’ st Vignati); Carpani, Troiano, Said; Baldini; Chajia, Di Francesco.

ATLETICO ASCOLI pt: Albertini , Ferrara, Calvaresi, Sosi, Veccia, Filipponi, Mariani E., Iachini, De Marco, Santoni, Carillo. All. Filippini

ATLETICO ASCOLI st: Zoldi, Eleuteri, Shakir, Funari, Poli, Mariani M., Lappani, Travaglia, Zucchetti, Lupini, Manca.

ARBITRO: Sig. Paoletti di Ascoli Piceno

RETI: 5’ pt Ardemagni (A), 15’ pt Scamacca (A), 29’ pt Brosco (A), 31’ pt Ardemagni (A), 38’ pt Sosi (Atl.), 45’ pt Ardemagni (A), 6’ st Baldini (A), 8’ st Di Francesco (A), 24’ st Said (A), 26’ st Said (A), 39’ st Di Francesco (A)