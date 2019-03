Ascoli-Benevento, Tosti: Temevo questa partita

“Fino al 60′ ho visto un bell’Ascoli” – ha commentato a caldo il Presidente Giuliano Tosti – “Certo, con tre punti avremmo fatto un bel passo in avanti in ottica salvezza, ma mai come quest’anno abbiamo avuto arbitraggi così discutibili; non voglio attaccarmi a questo ma il rigore sembrerebbe essere inesistente e su Ardemagni c’era una punizione non fischiata in occasione del 2-1. Temevo questa gara perché le condizioni ambientali e psicologiche non erano ottimali, eravamo reduci da una settimana dura e dolorosa, ma nel primo tempo la squadra ha fatto una pressione molto alta e ha mostrato coraggio. Vivarini? Sì, sarà ancora l’allenatore dell’Ascoli”.