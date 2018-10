Ascoli-Carpi 1-0, tre punti firmati Cravion

Vittoria di prestigio dell’Ascoli che vince 1-0 sul Carpi.

Decisiva la rete al ‘14 del secondo tempo di Cavion che supera Colombi.

Marchigiani che controllano il match e portano a casa i tre punti.



ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Padella, D’Elia; Casarini (22’ st Addae), Troiano, Cavion; Ninkovic; Beretta (22’ st Rosseti), Ganz (40’ st Frattesi). A disp. Lanni, Bacci, De Santis, Baldini, Zebli, Quaranta, Parlati, Kupisz, Ngombo. All. Vivarini.

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik (18’ st Arrighini), Suagher, Ligi, Buongiorno; Jelenic, Sabbione, Di Noia (1’ st Mbaye), Pasciuti; Saric (24’ st Piacitella); Mokulu. A disp. Serraiocco, Frascatore, Pezzi, Giorico, Piscitella, Romairone, Barnofsky, Machach, Fantacci, Wilmots. All. Castori.

ARBITRO: Marini di Roma.

RETE: 14’ st Cavion (A)

NOTE: ammoniti Beretta (A), Jelenic (C), Suagher (C), Pasciuti (C), Padella (A), Buongiorno (C), Troiano (A), Laverone (A), Sabbione (C). Spettatori 5.291 (3.571 abbonati) per un incasso di 39.551,92 € (quota abbonamenti 23.971,68 €). Rec. 1’ pt