Ascoli, caso Ninkovic: Tesori “Ninkovic poco sereno”

Al termine della gara il primo a presentarsi in sala stampa è stato il DS Tesoro, che si è soffermato sul comportamento di Ninkovic prima della sostituzione:

“E’ stato tutto abbastanza evidente, a Nikola manca la serenità perché non riesce ad incidere come lo scorso anno, sta vivendo male questo momento e per questo è nervoso. Se c’è stata mancanza di rispetto verso qualche tifoso chiediamo scusa come Società, Ninkovic era in trance agonistica. Vedremo con la proprietà la linea da adottare nei suoi confronti. Finché non recupera la serenità non potrà dare il suo contributo. Chi è il rigorista? Ardemagni è il primo, poi ce ne sono altri come Ninkovic, Da Cruz e Pucino”.