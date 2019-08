Ascoli, domani importante test contro il Frosinone

Domani importante test per i bianconeri in questo pre campionato che li vede protagonisti in positivo.

Con riferimento al match amichevole Ascoli-Frosinone, in programma lunedì 5 agosto alle ore 20:30 allo stadio Del Duca, il club bianconero raccomanda ai propri sostenitori di acquistare il biglietto in un punto vendita Ticketone diverso dallo store di via Cairoli, unico point abilitato per rinnovare le tessere del tifoso scadute. Con l’occasione si invitano i tifosi a munirsi di biglietto con congruo anticipo e in prevendita per evitare lunghe file ai botteghini dello stadio il giorno della gara e scongiurare il rischio di entrare nell’impianto ad evento in corso. Si ricorda che lunedì alle ore 19:30 è in programma la presentazione della squadra al Del Duca.