Ascoli, i commenti post Venezia dei giocatori

Fra i calciatori bianconeri a commentare l’1-1 a fine gara sono stati il capitano Ardemagni e Piccinocchi.

Ardemagni: “Atteggiamento e spirito erano quelli giusti considerando che si trattava della terza gara in una settimana, anche se io vorrei sempre vincere. Ninkovic? A fine gara era molto dispiaciuto, si è reso conto dell’atteggiamento sbagliato, non è stata una bella scena, noi compagni lo viviamo tutta la settimana ed è un bravissimo ragazzo che si mette sempre a disposizione, poi ha questi comportamenti che deve migliorare”.

Piccinocchi: “Purtroppo abbiamo subito gol su un calcio d’angolo, è vero. Nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni da gol, mentre nella ripresa una di Ninkovic e un’altra del Venezia in occasione del palo. Va detto che era la terza gara in una settimana e quindi non era facile giocare con freschezza, chiudiamo però positivamente il ciclo delle ultime tre partite”.