Ascoli, i neo acquisti Ferigra e Petrucci: Siamo motivati

Presentati il centrocampista Davide Petrucci e il difensore Erick Ferigra nuovi acquisti bianconeri. Ad introdurli è stato l’azionista e membro del CdA bianconero Gianluca Ciccoianni:

“Ferigra è un giovane di belle speranze, tutti mi hanno parlato bene di lui, arriva in prestito, ma spero possa restare più a lungo con noi. Sono particolarmente contento di presentare Petrucci, col quale condivido le origini, entrambi abbiamo i natali nel territorio di Arquata; inoltre mi ha fatto un’ottima impressione sia tecnicamente che umanamente. Rivolgo ad entrambi un grande in bocca al lupo”.



Successivamente a prendere la parola sono stati i due bianconeri, che hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti e dei tifosi collegati in diretta Facebook:

“Vengo con molti stimoli” – ha dichiarato Davide Petrucci – “Ho fatto il settore giovanile in Italia, ma sono partito molto giovane, ho maturato esperienza nei campionati esteri, avevo voglia di tornare in Italia, ho colto l’opportunità che mi ha offerto l’Ascoli, una Società con progetti ambiziosi, ho apprezzato le parole del Presidente, del Direttore e del Mister. La mia famiglia è originaria di queste zone e spero che si sentano orgogliosi di me per quanto farò nell’Ascoli”.

Erick Ferigra: “Mi hanno parlato molto bene della Società, sono molto motivato, in squadra mi hanno accolto tutti bene facendomi sentire a mio agio; sono un difensore veloce, bravo con la palla al piede”.