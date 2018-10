Ascoli, in vendita biglietti per la trasferta di Foggia

ll Foggia Calcio comunica che dalle ore 11:00 di domani, martedì 2 ottobre, sono in vendita i biglietti per assistere dal Settore Ospiti dello stadio “Pino Zaccheria” all’incontro Foggia- Ascoli, valido per la 7’ giornata del Campionato Serie BKT, in programma sabato 6 Ottobre alle ore 15.00.

Il prezzo del biglietto è di euro 16.00 + di diritti di prevendita. Il prezzo Ridotto (Under16, Donne, Over 65) è di euro 12.00 + di diritti di prevendita.

I tagliandi potranno essere acquistati online o presso i seguenti punti vendita del circuito VIVATICKET:

– AMAT Ascoli Piceno, Piazza del Popolo, 17 – Ascoli Piceno

– Bar Borgo Chiaro, Via delle Zeppelle, 5 – Ascoli Piceno

– Bar tabacchi fuori porta, Via Treviri, 149 – Ascoli Piceno

– BIGLIETTERIA ICS, Via del commercio, 52 c/o presso Il Battente – Ascoli Piceno

– Brecciarol bar, Via Salaria Inferiore, 21 – Ascoli Piceno

– Caffè dei sogni, Viale Indipendenza,14/16 – Ascoli Piceno

– Caffè del duca, Viale Rozzi, 13 – Ascoli Piceno

– Caffetteria pasticceria cicchetti, Largo delle Veroniche, 2/A – Ascoli Piceno

– Tabaccheria asculum, Via del Trivio, 103 – Ascoli Piceno

– Tabaccheria tufilla, Viale Sinibaldo Vellei, 7 – Ascoli Piceno

Le vendite presso i punti vendita saranno attive fino alle ore 19:00 di venerdì 5 Ottobre.

Si ricorda che la vendita dei tagliandi è libera (no Fidelity Card/Supporter Card) e che è possibile acquistare biglietti in tutti i settori dello stadio Pino Zaccheria.

La capienza del Settore Ospiti è di 1.453 unità.