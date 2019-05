Ascoli, Lanni: Felice per le 150 presenze bianconere

Queste le parole di Ivan Lanni dopo la sfida col Palermo.

“Sono contento, è una grandissima soddisfazione personale perché quello delle 150 presenze è un bellissimo traguardo, non è facile restare per cinque anni nella stessa squadra; sono orgoglioso di quanto fatto, non era facile ripartire dopo lo scorso anno, colgo l’occasione per ringraziare Mister Vivarini e Mister Zambardi perché se ci fossero stati altri allenatori probabilmente mi avrebbero messo da parte. Avellino? Era una cosa con la vecchia Società, è passata. Voglio restare, sto bene e sono pronto a ricominciare una nuova stagione. Se mi sento un punto fermo dell’Ascoli? Adesso sì. Se si riparte da Lanni? Assolutamente sì, sto bene, a Roma mi sono rimesso a posto. Quanto è stato importante il mio rientro per la difesa? E’ come avere Ardemagni in attacco, non mi sento Ardemagni, però so di aver fatto poche partite ma buone”.