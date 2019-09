Ascoli-Livorno, Zanetti: Abbiamo disputato un’ottima gara

Questo il commento a caldo di Mister Zanetti a fine gara contro il Livorno.

“Oggi l’Ascoli ha disputato un’ottima partita e devo complimentarmi con i ragazzi, abbiamo avuto quattro o cinque occasioni nitide da gol, poi due minuti di ordinaria follia in cui Lanni ci ha salvati e poi siamo riusciti a chiudere. Fisicamente abbiamo retto più del Livorno, che ha speso più energie di noi, per questo serve il possesso palla, perché nel secondo tempo gli spazi si allungano e noi abbiamo giocatori veloci che possono far male. Sono contento per quanto ha dato Chajia, che è un grandissimo giocatore, ha grandi qualità come Ninkovic, Da Cruz, Ardemagni, Rosseti, Beretta e Scamacca, quest’ultimo ne avrà per un paio di settimane. Non ci sono gerarchie stabilite e questo è possibile quando hai una rosa profonda e di valore. Chiedo ai miei giocatori di giocare palla, credo che oggi abbiate visto Lanni toccare palla più di quanto non abbia fatto in questi anni. L’errore di Gravillon? Preferisco che un mio giocatore faccia e sbagli piuttosto che non faccia per timore di sbagliare”.