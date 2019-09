Ascoli-Livorno, Zanetti: Oggi siamo chiamati al riscatto

Al termine dell’allenamento di ieri mattina Mister Zanetti ha svolto la conferenza stampa di presentazione della sfida di oggi pomeriggio con il Livorno. Al suo fianco Patron Pulcinelli, giunto ad Ascoli per stare vicino alla squadra e assistere al match coi labronici.

“Non mi piace perdere, ho un brutto rapporto con la sconfitta” – ha dichiarato Zanetti con riferimento alla sconfitta di Frosinone – “Oggi siamo chiamati al riscatto, abbiamo l’occasione per fornire un’ottima prestazione. In questo momento abbiamo bisogno di buone prestazioni e del risultato, non per classifica, ma perché un risultato positivo ci dà tempo per lavorare. Dobbiamo diventare squadra sotto tanti punti di vista, non soltanto tecnico. Essere senza Scamacca e Da Cruz ha un peso. Potrebbe esserci la possibilità di vedere in campo qualche faccia nuova, è stato fatto un buon mercato e io devo sfruttarlo. Il Livorno ha perso immeritatamente con il Perugia, è una squadra da rispettare e temere, ma poi finisce lì, dobbiamo pensare a noi stessi, mi aspetto un Ascoli gagliardo e coraggioso. Se ho deciso chi giocherà in porta? Sì, Lanni, sta facendo bene e merita fiducia. Sul resto della formazione ho due o tre dubbi che scioglierò domani”.