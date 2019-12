Ascoli-Pisa 1-0, Cavion firma la vittoria di Santo Stefano

Vittoria che rilancia le ambizioni dell’Ascoli in chiave promozione per i bianconeri di mister Zanetti.

Dopo un primo tempo con pochissime emozioni, la ripresa è più viva. La gara si sblocca al 22’ della ripresa con i padroni di casa che passano in vantaggio con una conclusione al volo di Cavion, solo in area di rigore, che non lascia scampo a Gori. L’Ascoli cerca più volte il raddoppio, il Pisa fa poco o nulla per il pari e la gara finisce 1-0.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni (38′ st Troiano), Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Piccinocchi (18′ st Ardemagni); Brlek; Da Cruz, Scamacca (33′ st Gerbo). A disp. Lanni, Novi, Valentini, D’Elia, Rosseti, Scorza, Chajia, Beretta. All. Zanetti.

PISA (3-5-2): Gori; Ingrosso (26′ st Moscardelli), Benedetti, Aya; Lisi, Pinato (24′ st Siega), De Vitis, Verna, Liotti (31′ st Di Quinzio); Fabbro, Minesso. A disp. D’Egidio, Perilli, Belli, Giani, Masucci, Fischer. All. D’Angelo.

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETE: 23′ st Cavion (A)

NOTE: ammoniti Piccinocchi (A), De Vitis (P), Siega (P), Gerbo (A). Spettatori 8.152 (4.197 abbonati) per un incasso di 73.801,80 € (quota abbonamenti 33.181,80€). Rec. 4′ pt, 5′ st.