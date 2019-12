Ascoli-Pisa, le probabili formazioni in campo

Sono 22 i bianconeri convocati da Mister Zanetti ieri pomeriggio al termine della seduta di rifinitura che la squadra ha svolto allo stadio a porte chiuse: forfait dell’ultimo minuto di Laverone, febbricitante.

PORTIERI: Lanni, Leali, Novi

DIFENSORI: Andreoni, Brosco, D’Elia, Gravillon, Valentini

CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Scorza, Troiano

ATTACCANTI: Ardemagni, Beretta, Chajia, Da Cruz, Rosseti, Scamacca.

Indisponibili: Ferigra, Laverone, Pucino

Squalificati: Ninkovic

Diffidati: Pucino, Troiano.

Anche per il Pisa è una sfida da non sbagliare per svoltare la propria stagione.

Pisa: la probabile formazione

Pisa (3-5-2): Gori; Ingrosso, Benedetti, Aya; Siega, Verna, De Vitis, Pinato, Lisi; Fabbro, Moscardelli. All. D’Angelo“