Ascoli-Pisa, Zanetti: Giocato con giusta pazienza

Al termine della partita col Pisa, Mister Zanetti ha commentato così la vittoria dei bianconeri nella gara giocata a Santo Stefano e che rilancia le ambizioni della squadra bianconera in chiave play off.

“Questo successo ci porta al quinto posto in classifica, oggi abbiamo avuto la pazienza giusta e abbiamo interpretato la gara da grande squadra, da squadra matura, cercando di tenere sempre palla a terra. Cavion e Andreoni? Sono loro l’anima di questa squadra, hanno un cuore immenso, macinano chilometri, sono assolutamente contento per entrambi. Oggi non era facile vincere contro una squadra chiusa e decisa a portare a casa il pareggio”.