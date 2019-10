Ascoli-Porto d’Ascoli, avanzano lavori di pavimentazione

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo autostradale Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli nell’ambito del piano di riqualificazione avviato da Anas (Gruppo FS Italiane). Il programma prevede, in particolare, il rifacimento della pavimentazione per l’intera estensione dell’arteria, con realizzazione di asfalto drenante, miglioramento delle pendenze e delle opere idrauliche in modo da elevare lo standard di servizio e il livello di sicurezza in caso di pioggia.

Oggi è stato completato un tratto di 1,2 km in corrispondenza dello svincolo di Ascoli Est/Folignano, sulla carreggiata in direzione mare.

Contestualmente il cantiere si è spostato sulla carreggiata in direzione Ascoli: il transito è consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Ascoli Est/Folignano è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Ascoli Piceno.

Il completamento di questa fase è previsto entro la fine del mese di ottobre.