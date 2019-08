Ascoli, prevendita aperta per la sfida con il Trapani

Saranno in vendita dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 19 agosto, i biglietti per assistere ad Ascoli-Trapani, match valido per la 1^ giornata di Campionato s.s. 2019/20, in programma sabato 24 agosto alle ore 21:00 al Cino e Lillo Del Duca. I settori in vendita da oggi sono Poltroncina Centrale, Poltroncina Sud e Curva Nord. I biglietti per la Tribuna Mazzone saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 23 agosto qualora ci siano ancora posti disponibili: si ricorda infatti che è ancora aperta la campagna abbonamenti e il settore di Tribuna Mazzone potrebbe registrare il sold out.

I prezzi dei biglietti sono consultabili nella sezione del sito “Biglietteria – Prezzi”.