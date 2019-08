Ascoli-Pro Vercelli 5-1, goleada bianconera in Coppa Italia

L’Ascoli vince 5-1 nella prima uscita stagionale contro la Pro Vercelli.

Partita di marca bianconera con il primo tempo che si chiude già 3-1 per le reti di Brosco, Da Cruz e Azzi.

Nella ripresa le reti di Ardemagni su rigore e la doppietta di Scamacca chiude i conti.



ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Andreoni, Brosco, Quaranta, D’Elia; Gerbo (31’ st Cavion), Petrucci, Brlek (20’ st Chajia); Ninkovic; Da Cruz (10’ st Scamacca), Ardemagni. A disp. Fulignati, Valentini, Troiano, Rosseti, Piccinocchi, Di Francesco, Ferigra, Laverone, Baldini. All. Zanetti.

PRO VERCELLI (4-4-2): Moschin; Foglia, Milesi, Grossi (29’ st Carosso), Quagliata; Azzi (36’ st Volpatto), Erradi, Schiavon, Vole; Della Morte, Rosso (41’ Ciceri). A disp. Bigotti, Liberali, Bernaudo, Zaffiro. All. Gilardino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

RETI: 7’ pt Brosco (A), 20’ pt Da Cruz (A), 33’ pt Azzi (P), 8’ st rig. Ardemagni (A), 27’ st e 41’ st Scamacca (A)

NOTE: ammoniti Gerbo (A). Espulso al 7’ st Volpe (P) per somma di ammonizioni. Spettatori 2.780 per un incasso di 24.650,00 €). Rec. 3’ pt