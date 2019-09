Ascoli, Pulcinelli: Mi aspetto una stagione positiva

Patron Pulcinelli ha parlato degli abbonati a un giorno e mezzo dalla chiusura della campagna.

“Sì, è stata superata quota 4.000, col Presidente Tosti e Ciccoianni speravamo di raggiungere quota 4.200, in realtà la differenza è poca, quello che conta è quanti saremo in ogni gara per sostenere i ragazzi ed essere l’ ‘uomo’ in più. Mi aspetto una stagione positiva, non ho molti dubbi sul fatto che faremo meglio dello scorso anno, la squadra è stata costruita per avere ricambi di qualità in ogni ruolo, abbiamo un grande Mister, l’energia che sento quest’anno è speciale”.

Sul coinvolgimento dell’imprenditoria locale nel progetto Ascoli ha dichiarato:



“L’obiettivo è coinvolgere il più possibile aziende locali che possano utilizzare il calcio come strumentodi network e potersi incontrare e confrontare ogni due settimane allo stadio. Ringrazio pubblicamente Faraotti e la Fainplast, il nostro primo sponsor che ci ha dato una grande mano, la maglia dell’Ascoli credo abbia raccolto con gli sponsor la cifra più alta fra i club cadetti. “Crescere insieme” è il progetto dedicato agli imprenditori che vogliono salire fin da subito sul carro Ascoli e non quando i risultati sono raggiunti. L’Ascoli merita attenzione”.