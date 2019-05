Ascoli, Pulcinelli: Ripartiamo da mister Vivarini

Al termine della gara con il Palermo, l’ultima della stagione al Del Duca, il Patron Pulcinelli ha commentato in zona mista il match facendo anche un bilancio del suo primo anno alla guida dell’Ascoli.

“A fare la differenza spesso sono le motivazioni e siamo stati penalizzati dall’eccessiva voglia di vincere; peccato per il risultato perché oggi ho provato una grandissima emozione ad avere affianco una persona fantastica come Mazzone, ringrazio anche il Comune che ci ha messo a disposizione, seppur con qualche ritardo, la Tribuna Est. Anche oggi il tifo è stato emozionante. Il bilancio? Sicuramente positivo, sono una persona ambiziosa e una vittoria sul Palermo mi avrebbe fatto sperare ancora nei play off. Ripartiremo tassativamente da Vivarini, credo nelle persone che scelgo e combatto con loro fino alla fine. Addae? So che gli è stata fatta un’offerta con consistente aumento dell’ingaggio, se dovesse andar via dipenderà soprattutto da lui”.