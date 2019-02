Ascoli-Salernitana 2-4, Ko interno per il Picchio

Pesante ko casalingo per l’Ascoli che cede in casa per 2-4 di fronte alla Salernitana di Gregucci.

Pronti e via Picchio in vantaggio con Ninkovic che beffa Micai e porta in vantaggio i padroni di casa. Il pari arriva dieci minuti dopo con Calaiò. Al ’17 però Casasola ribalta subito i conti. Campani che firmano poi il tris sul finire del primo tempo con Jallow che gela il Del Duca.

Ad inizio ripresa l’Ascoli riapre i discorsi con Beretta che segna il 2-3 rianimando i suoi.



In zona Cesarini, al ’50 Jallow, firma la doppietta e il poker amaranto per il 2-4 finale.

ASCOLI (4-3-2-1): Milinkovic Savic; Laverone (42’ st Chajia), Brosco, Padella, D’Elia; Cavion, Iniguez (1’ st Addae), Frattesi; Ninkovic, Ciciretti (1’ st Beretta); Ganz. A disp. Bacci, Scevola, Valentini, Rubin, Troiano, Baldini, Rosseti, Quaranta, Andreoni. All. Vivarini

SALERNITANA Micai; Perticone (11’ st Mantovani), Migliorini, Gigliotti; Casasola (26’ st Piconi), Minala, Di Tacchio, Lopez; Mazzarani; Calaiò (14’ st Vuletich), Jallow. A disp. Vannucchi, Lazzari, Bernardini, Odjer, Anderson, Rosina, Djuric, Memolla, Orlando. All. Gregucci.

ARBITRO: Minelli di Varese

RETI: 2’ pt Ninkovic (A), 12’ pt Calaiò (S), 17’ pt Casasola (S), 39’ pt e 50’ st Jallow (S), 3’ st Beretta (A)

NOTE: ammoniti Lopez (S), Padella (A), Pucino (S), Addae (A). Espulsi: 35’ st Ganz (A) per somma di ammonizioni. Al 22’ st allontanato dalla panchina il tecnico della Salernitana Gregucci per proteste. Spettatori 6.098 (3.571 abbonati) per un incasso di 39.993,68 € (23.971,68 € quota abbonamenti). Rec. 0’ pt, 6’ st.