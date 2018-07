Ascoli, settebello alla Sangiustese in amichevole

Oggi pomeriggio a Cascia secondo test stagionale per i bianconeri di fronte a circa 300 tifosi giunti da Ascoli: dopo l’allenamento di qualche giorno fa con l’Atletico Ascoli, la squadra di Vivarini ha affrontato alle 17:00 la Sangiustese, formazione militante nel campionato di Serie D.

7-0 il risultato finale in favore dei bianconeri, 3 le reti messe a segno nella prima frazione di gioco

ASCOLI pt (3-5-2): Lanni; Padella, Brosco, Mengoni; Baldini, Addae, Buzzegoli, Cavion, Mignanelli; Beretta, Ganz. All. Vivarini.

SANGIUSTESE pt: Chiodini, Kamara, De Reggi, Patrizi, Camillucci, Baraboglia, Boutlata, Yattara, Cheddira, Herrera, Bouaka. All: Senigagliesi.

ASCOLI st (3-5-2): Lanni (Venditti); De Santis, Padella (Diop), Quaranta; Kupisz, Parlati, Buzzegoli (Castellano), Cavion (Martinho), Valeau; Tassi, Beretta (Ventola). All. Vivarini.

SANGIUSTESE st: Carnevali, Marcantoni, Calamita, Armellini, Perfetti, Khailoti, Pezzotti, Argento, Ezzaitouni, Laringe, Santagata. All: Senigagliesi

RETI: 6’ pt Buzzegoli, 9’ pt Ganz, 38’ pt e 1’ st Beretta, 33’ st e 44’ st Tassi, 39’ st Martinho rig.