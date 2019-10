l Direttore Sportivo Antonio Tesoro, direttamente dal ritiro veronese dove si trova la squadra ha fatto chiarezza sul presunto “caso Da Cruz” riportato stamane sugli organi di stampa:

“Intervengo sulla questione onde evitare il susseguirsi di ricostruzioni fantasiose ai limiti della realtà: in totale accordo con Mister Zanetti, abbiamo convenuto di non convocare Alessio da Cruz per la trasferta di Verona per motivi disciplinari, non avendo il calciatore rispettato le regole societarie e di squadra concordate ad inizio stagione. Chiarito questo, mi auguro che da qui a domenica le energie di tutti vengano riversate sulla partita col Chievo”.