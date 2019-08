Ascoli-Trapani 3-1, buona la prima al Del Duca

Comincia nel migliore dei modi la stagione dell’Ascoli che vince 3-1 in casa contro il Trapani.

Scamacca ad inizio match sblocca subito il risultato ma ad inizio secondo tempo gli ospiti pareggiano i conti con Ferretti.

Nella parte finale del match un’autorete di Luperini e il gol di Da Cruz chiudono i conti.

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Pucino, Ferigra, Valentini, D’Elia; Gerbo 42’ st Brlek), Petrucci, Cavion; Ninkovic (25’ st Chajia); Ardemagni, Scamacca (10’ st Da Cruz). A disp. Fulignati, Troiano, Rosseti, Piccinocchi, Quaranta, Di Francesco, Brosco, Laverone, Andreoni. All. Zanetti.

TRAPANI (3-4-3): Dini; Fornasier (33’ st Da Silva), Scognamillo, Cauz; Luperini, Taugourdeau, Colpani (18’ st Scaglia), Aloi; N’Zola, Evacuo (43’ pt Ferretti), Jakimovski. A disp. Carnesecchi, Stancampiano, Martina, Tolomello, Golfo, Molinari, Cataldi. All. Baldini.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

RETI: 17’ pt Scamacca (A), 18’ st Ferretti (T), 38’ st aut. Luperini (T), 45’ st Da Cruz (A)

NOTE: ammoniti Fornasier (T), Jakimovski (T), Scognamillo (T). Espulsi al 47’ st Da Cruz (A) e Scognamillo (T). Spettatori 6.659 (3.717 abbonati) per un incasso di 62.189,64 € (quota abbonamenti 31.557,64 €). Rec. 3’ pt, 4’ st